Zweedse verdachte van moord op Mechelse Johanna (58) uitgeleverd aan Noorwegen

Makaveli Linden, de 20-jarige Zweed die verdacht wordt van de moord op Johanna Jostameling (58) uit Mechelen, is door de Franse justitie uitgeleverd aan Noorwegen. Woensdagmiddag zal hij in een Noorse cel worden opgesloten. Dat melden Noorse media.

Linden vermoordde in oktober een man in de buurt van Oslo en sloeg dan op de vlucht. De speurders vermoeden dat hij enkele dagen later in Mechelen is gearriveerd en daar de 58-jarige Johanna Jostameling in haar flat in de Graaf Van Egmontstraat om het leven bracht met messteken. Nadien vluchtte hij richting Frankrijk en kon uiteindelijk in het station van Dijon worden opgepakt.

LEES OOK. Sloeg dader van ‘bitcoinmoord’ een tweede keer toe in Mechelen? (+)

De moord in Noorwegen gaf hij toe. De moord in Mechelen niet. Hij zou zich op zijn zwijgrecht beroepen. Noorwegen vroeg om zijn uitlevering en die is er nu dus gekomen. Mogelijk wordt hij binnenkort opnieuw door Belgische speurders ondervraagd over de Mechelse moord.

LEES OOK. “Ik ben er zeker van: die moordenaar heeft aan de toog van mijn café gezeten” (+)