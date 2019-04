Bouwgroep Willemen eist 8,2 miljoen euro voor geschrapt casino in Middelkerke

Middelkerke - De bouwgroep Willemen eist een schadevergoeding van 8,2 miljoen euro, onder meer voor winstderving en reputatieschade, omdat Middelkerke de stekker uit het vastgoedproject met een nieuw casino op de dijk in de gemeente heeft getrokken.

Willemen stuurde vrijdag al de dagvaarding en ingebrekestelling uit. Die kwam er nadat Middelkerke op 27 maart het ­casino-contract met ­Willemen opzegde. Volgens de gemeente kwam het bedrijf de verplichtingen niet na.

De bouwgroep kreeg het project eind 2016, onder het vorige gemeentebestuur, toegewezen. De nieuwe burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD), die insinueerde dat er malversaties plaatsvonden bij de toekenningsprocedure, maakte echter een einde aan het project omdat de bouwgroep volgens hem zijn verplichtingen niet nakomt.

Nieuwe aanbesteding

Middelkerke hoopt intussen nog voor de zomer een nieuwe aanbesteding te lanceren voor de bouw van het casino. Tegen eind dit jaar zou dan duidelijk moeten worden wie het gebouw mag construeren. En er komt ook een nieuwe concessie voor vijftien jaar om het casino uit te baten.

De groep Versluys is alvast geïnteresseerd. De groep, die destijds met partner Golden Palace werkte, verloor het casinoproject aan Willemen en Napoleon Games. De gunning moest in twee keer gebeuren, omdat Versluys naar de Raad van State was getrokken vanwege onregelmatig­heden. Hij kreeg gelijk en de procedure moest worden overgedaan. Maar ook bij de tweede gunning haalde Willemen het.

De andere oorspronkelijke verliezer in het dossier, het bedrijf Infinity Gaming van Jurgen De Munck, is mogelijk ook nog geïnteresseerd.