Maand rijverbod voor Club Brugge-spits die ongeval veroorzaakte zonder geldig rijbewijs

Club Brugge-speler Emmanuel Dennis is woensdagochtend veroordeeld voor een ongeval dat hij vorig jaar veroorzaakte op de E17 in Nazareth. Hij ging er in de gietende regen van de baan bij een last minute-manoeuvre en raakte een andere wagen. Hij kreeg een maand rijverbod en een boete van 480 euro.

Dennis vloog met zijn Mercedes in november vorig jaar in de gietende regen in de vangrail op de E17 richting Frankrijk, ter hoogte van de afrit in Nazareth. De spits van Club Brugge was er samen met zijn collega-spits Wesley Moraes op de terugweg van de luchthaven van Zaventem, toen hij zich van afrit vergiste.

“Mijn cliënt reed per ongeluk richting Frankrijk op de E17 in plaats van op de E40 richting Brugge”, pleitte Walter Van Steenbrugge, raadsman van de speler. “Op het laatste ogenblik corrigeerde hij en nam hij de afrit Nazareth, maar hij raakte een andere wagen en belandde in de vangrail.” Bij het ongeval vielen geen gewonden, maar was wel heel wat blikschade.

Dennis werd niet enkel vervolgd voor het veroorzaken van het ongeval, maar ook voor vluchtmisdrijf en het rijden zonder geldig rijbewijs. “Van vluchtmisdrijf is geen sprake”, aldus Van Steenbrugge. “Hij is inderdaad even weggeweest naar het naastgelegen tankstation, in de hoop dat hij daar belkrediet kon kopen. Wanneer spelers een ongeval hebben met een wagen van de club, moeten ze immers de teammanager verwittigen. Toen bleek dat dat niet kon, keerde hij terug naar de plaats van het ongeval en konden alle nodige vaststellingen worden gedaan.”

Geen geldig rijbewijs

Het vluchtmisdrijf werd door de rechtbank van tafel geveegd en geherkwalificeerd naar ‘niet ter plaatse blijven na een ongeval’, omdat Dennis inderdaad terugkeerde en alle nodige verklaringen aflegde. Het kwam hem woensdagochtend niet op de gevorderde boete van 1.600 euro en een maand rijverbod te staan, maar op een effectieve boete van 200 euro.

Voor het rijden met een Nigeriaans rijbewijs kreeg de jonge voetballer wel een maand rijverbod en een boete van 1.600 euro, waarvan 1.400 euro met uitstel. “Dennis zat in een procedure om zijn Nigeriaans internationaal rijbewijs te laten omzetten naar een Belgisch rijbewijs”, aldus Van Steenbrugge.

“Op zijn geplande afspraak op het stadhuis van Brugge, drie dagen na het ongeval, bleek dat het onderzoek van de stadsdiensten had uitgewezen dat dat niet mogelijk was en zijn rijbewijs dus niet geldig is in ons land. Maar hij was er tot dan wel van overtuigd dat hij met een geldig rijbewijs op de baan was”, klonk het.

Gele kaart

Van Steenbrugge vroeg zijn jonge cliënt “een zo mild mogelijke bestraffing”. “Geef hem, om het in voetbaltermen te zeggen, voor deze eerste keer een gele kaart in plaats van hem meteen met rood van het veld te sturen”, klonk het.

De rechtbank toonde zich mild, en ging niet in op de gevraagde geldboete van 3.440 euro en twee maanden rijverbod. Dennis kwam weg met een maand rijverbod voor het rijden zonder geldig rijbewijs en voor alle feiten samen een boete van 480 euro effectief.