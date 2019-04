Grootvader die zijn kleindochters verkrachtte krijgt 5 jaar cel

Arendonk - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een zeventiger uit Arendonk tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de verkrachting en aanranding van zijn kleindochters. De man is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.

De man misbruikte drie kleindochters. Een van de meisjes was nog maar 4 jaar oud toen ze voor het eerst betast werd door haar grootvader. Het seksuele misbruik begon in 2000 en duurde tot november 2018, toen een van de slachtoffers alles opbiechtte. Sindsdien zit de grootvader in de gevangenis.