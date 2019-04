Ooit begonnen als spaarkas, nu een tempel voor verleidelijke mannen en vrouwen

Antwerpen -

Wat begon als de spaarkas van de Boerenbond en later een filiaal van KBC werd, is nu een tempel voor verleidelijke vrouwen, en mannen. Benjamin Retreaux en Sarah Dries, alias Lilith D’Licious, openden vorig jaar in de Lange Nieuwstraat hun Antwerp Dollhouse, nu al de derde grootste burlesque-school in Europa.