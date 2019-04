Krijgt Theresa May vanavond uitstel voor Brexit of niet, en wat dan? “Kans op nieuw referendum steeds groter”

Twee dagen voor het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zou stappen zonder akkoord, beslissen de Europese leiders of ze Theresa May toch niet wat extra tijd gunnen. Zo krijgt de premier de kans om haar Brexit-deal alsnog goed te laten keuren door haar parlement. Daarover verzamelen de 27 leiders vanavond op een top in Brussel.