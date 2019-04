Man die 5-jarig meisje doodreed in Sint-Niklaas krijgt zeven jaar cel: “Uw wagen was een wapen door uw roekeloos gedrag”

Sint-Niklaas - De 21-jarige autobestuurder die vorig jaar een moeder en haar twee dochters aanreed in Sint-Niklaas, is door de politierechtbank veroordeeld tot zeven jaar cel. Bij het ongeval kwam een 5-jarig meisje om het leven, haar moeder en zus raakten zwaargewond.

Het zware ongeval gebeurde op 20 augustus 2018, vlak voor de inrit van de Lidl-parking in Sint-Niklaas. De 21-jarige A.C., een Nederlander met Angolese roots, reed met zijn geleende Kia in de richting van de Singel toen hij met 90 kilometer per uur uit de bocht ging. De bestuurder raasde met zijn auto over het fietspad en het voetpad, waar hij een moeder met haar twee kinderen wegmaaide. De 5-jarige Maymouna Diallo uit de Nieuwstraat in Sint-Niklaas overleefde de klap niet. Haar moeder raakte zwaargewond en revalideert tot op vandaag, haar andere dochtertje van acht jaar kwam er met enkele breuken vanaf.

LEES OOK. Doodrijder van 5-jarig meisje reed “alsof hij een racegame aan het spelen was”

Het openbaar ministerie vorderde negen jaar cel, maar de politierechtbank in Sint-Niklaas veroordeelde hem tot zeven jaar cel en acht jaar rijverbod. “Uw wagen was als een wapen door uw roekeloos gedrag”, stelde de politierechter, die vooral zwaar tilde aan het feit dat de man vluchtmisdrijf pleegde (“terwijl de slachtoffers nog gereanimeerd werden”), onder invloed was, en zonder rijbewijs rondreed. Hij krijgt ook nog een boete van 9.250 euro.

De rechter beval de onmiddellijke arrestatie van de man, die in boeien werd afgevoerd naar de gevangenis.

LEES OOK. “Ze heeft haar zusje zien sterven. Hoe kan het dat die man nog mocht rijden?” (+)

“Ik ben teleurgesteld in de uitspraak, die zwaarder is dan de vijf jaar celstraf die door het openbaar ministerie gevraagd werd”, aldus de advocaat van de man. “Zeven jaar is een zware straf, zeker gezien de jonge leeftijd van mijn cliënt. Ik vind dat hij, hoewel het dossier niet mooi is, nog ergens een kans moet kunnen krijgen. Ik vermoed dan ook dat we in beroep gaan, maar ik heb dit nog niet kunnen overleggen met mijn cliënt omdat hij onmiddellijk aangehouden is door de politie.”

De familie van de slachtoffers reageerde veeleer opgelucht dan tevreden over de strafmaat. “We houden ons sterk, maar het is zwaar.” Het zusje van het overleden meisje gaat intussen alweer naar school, “maar ze mist haar zusje”.

A.C. (links) in de politierechtbank in februari. Een familielid van Maymouna kijkt hem na. Foto: bfs

LEES OOK. Familie kan begrafenis van meisje (5) dat werd doodgereden niet bijwonen (+)