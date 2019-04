Schotse bookmakers zien bondscoach Martinez naar Celtic vertrekken

Hoewel Celtic Glasgow in Schotland alweer op een historische treble lijkt af te stormen - het won al de League Cup, staat in de halve finale van de FA Cup en de landstitel is zo goed als binnen - lijkt het erop dat interim-coach Neil Lennon tijdens de zomer er toch zijn boeltje zal mogen pakken. En volgens de Schotse bookmakers staat niemand minder dan Roberto Martinez op nummer één om de nieuwe coach bij de Schotse topclub te worden.