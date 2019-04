Kilometerheffing is begraven, maar hoe gaan we de files dan wél oplossen? Expert: “Gewoon doen zoals in de middeleeuwen”

De politiek heeft de kilometerheffing begraven, maar we blijven met zijn allen vaststaan in het verkeer. Meer dan ooit zelfs, want ook vorig jaar namen de files toe. Met vier procent in Antwerpen, met drie procent in Brussel, in Kortrijk zelfs met acht procent. Die files moeten verminderen, en nog liever verdwijnen. Dat vindt iedereen. Maar als het niet met rekeningrijden kan gebeuren, hoe dan wel?