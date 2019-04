Spanjaard die 244.000 euro probeerde te smokkelen krijgt 18 maanden cel

Een 63-jarige Spanjaard die geprobeerd had 244.000 euro het land uit te smokkelen, is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 8 maanden met uitstel. De man was betrapt op de luchthaven Brussels Airport en kon geen sluitende uitleg geven over de herkomst van het geld. Volgens de rechtbank ging het duidelijk om een geldsmokkelaar die handelde in opdracht van een internationale criminele organisatie.

De Spaanse zestiger was op 23 december opgepakt, net voor hij een vliegtuig naar de Dominicaanse Republiek op stapte. In zijn reiskoffer had de douane een dubbelde bodem ontdekt, waarin grote pakken briefjes van 50 euro zaten. In de koffer zelf zat ook nog een plastic speelgoedschildpad waarin ook een som geld verstopt was en bovendien had de man zelf nog eens 3.500 euro op zak. In totaal ging het om 244.000 euro.

Volgens de rechtbank ging het duidelijk om geldsmokkel. Op bewakingsbeelden van de vertrekhal was te zien hoe een andere man de Spanjaard begeleid had tot aan de incheckbalie en hem geholpen had zijn reiskoffer in te pakken in plastic folie. Toen de Spanjaard geconfronteerd werd met die beelden, weigerde hij te verklaren wie de tweede man was en zei alleen dat hij bang was. Bovendien was de zestiger de voorbije maanden al zes maal heen en weer gevlogen naar de Dominicaanse Republiek.

De uitleg die de man gaf over de herkomst van het geld, kon de rechtbank ook niet overtuigen. Volgens de Spanjaard had hij de 244.000 euro verdiend met internationale handel maar waarin hij handelde was minder duidelijk. In zijn verschillende verhoren had hij het nu eens over fruit, dan weer over schroot, tennisschoenen, medicijnen of vitamines “voor mannen”.