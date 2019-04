Filmmaatschappij laat tweet van president Trump blokkeren

De Amerikaanse filmstudio Warner Bros heeft een campagnevideo van Donald Trump laten blokkeren, omdat de Amerikaanse president onrechtmatig gebruikmaakte van de muziek van de Batman-film ‘The Dark Knight Rises’. Dat schrijven Amerikaanse media woensdag.

Trump had dinsdag via Twitter een campagnevideo verspreid voor de presidentsverkiezingen van 2020. In het filmpje, dat iets meer dan twee minuten duurt, wordt gebruik gemaakt van het muziekstuk ‘Why Do We Fall?’, dat de Duitse componist Hans Zimmer schreef voor de Batman-film ‘The Dark Knight Rises’ uit 2012. Trump voorzag de video ook van de mededeling ‘Make America great again’.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/diXWQHuyGj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 april 2019

De video lokte al snel reactie uit bij Warner Bros. “Het gebruik van de Warner Bros-filmmuziek uit ‘The Dark Knight Rises’ in de verkiezingsvideo was niet geautoriseerd”, zo liet woordvoerder van de filmstudio weten aan Amerikaanse media. “We gebruiken de gepaste juridische middelen om het te laten verwijderen.”

Enkele uren nadat hij gepubliceerd werd, was de video niet langer op Twitter te zien. Gebruikers krijgen nu nog enkel de mededeling dat het filmpje niet beschikbaar is “als gevolg van een melding van de eigenaar van de auteursrechten”.

Volgend jaar vinden in de VS opnieuw presidentsverkiezingen plaats. Donald Trump zal dan proberen een tweede ambtstermijn binnen te halen.