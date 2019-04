Al vijftigtal tips over verdwijning van Jelle Leemans na gezamenlijke Belgische en Nederlandse tv-uitzending

Rumst - Na het gezamenlijke opsporingsbericht via het Nederlandse ‘Opsporing verzocht’ en het Belgische ‘Faroek’ (VTM) van dinsdagavond zijn al zeker 51 tips binnengekomen bij de politie over de aanslepende verdwijningszaak van Jelle Leemans. De destijds 27-jarige Belg uit Rumst verdween spoorloos op 21 november 2013, vermoedelijk in het kader van een mislukte drugsdeal in het Nederlandse Roosendaal.

Het Antwerpse parket laat woensdagochtend weten dat er in ons land al 16 nieuwe tips binnengelopen zijn sinds de uitzendingen van de opsporingsprogramma’s. Volgens het Nederlandse persagentschap ANP kreeg de Nederlandse politie zelfs al 35 tips. Het onderzoek wordt zowel in België als in Nederland gevoerd, maar gevreesd wordt dat Leemans in Nederland om het leven is gebracht. Zijn wagen werd wel in het Antwerpse Merksem teruggevonden, niet slotvast en met de sleutels erin.

Het Nederlandse gerecht looft een beloning van 15.000 euro uit voor een ‘gouden tip’ die tot een doorbraak leidt. Politie en gerecht hopen onder meer nog te vernemen met wie Leemans een afspraak had in Nederland en waar zijn lichaam zich bevindt. Een van de aanwijzingen is een broodje met het DNA van een nog onbekende vrouw dat in de achtergelaten wagen van Leemans lag.