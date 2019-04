Chatbot moet u aan de juiste advocaat helpen

Wie op zoek is naar een advocaat, kan voortaan de hulp vragen van een chatbot. Het gaat om een initiatief van de balies van West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg en de Orde van de Vlaamse Balies. Aan de hand van een reeks vragen, zet de chatbot rechtzoekenden op weg naar de juiste juridische hulp.

De chatbot werd ontwikkeld door de start-up Lawren.io. Hij gaat via vragen onder meer na of iemand in aanmerking komt voor een pro-Deoadvocaat en geeft ook meteen aan welke documenten daarvoor nodig zijn en waar die persoon terechtkan voor verdere hulp, op basis van het concrete probleem en de regio. “Het is best wel moeilijk voor rechtzoekenden om na te gaan of ze in aanmerking komen voor bijvoorbeeld pro-Deobijstand: inkomsten, schulden, personen ten laste... Het is een ingewikkelde berekening met veel verschillende factoren”, zegt Dries Wijnen van Lawren.io.

Volgens Bram Vandromme, initiatiefnemer en vertegenwoordiger van de balie West-Vlaanderen, moet met de chatbot de drempel naar juridische bijstand verkleinen. “Er zijn vandaag nog te veel mensen die geen adequate juridische hulp vinden. De chatbot lost dat niet helemaal op, maar probeert er alvast wel iets aan te doen.”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) mocht de chatbot woensdag in primeur testen. “Het is een heel goed instrument om justitie laagdrempeliger te maken en om mensen die toegang zoeken tot justitie, via de computer toe te laten om een aantal eenvoudige vragen te stellen die hen de weg wijzen naar het juiste adres”, was zijn oordeel. Volgens de minister blijft het wel belangrijk dat voor bijvoorbeeld digitaal ongeletterden persoonlijke aanspreekpunten blijven bestaan.