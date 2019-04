Zeewier kan mogelijk alzheimer afremmen

De ontwikkeling van alzheimer kan mogelijk afgeremd worden door een stof in zeewier. Dat blijkt uit een studie van UHasselt en de universiteit Rotterdam.

Het onderzoek op muizen heeft aangetoond dat het eten van een zeewier met de stof Saringosterol de afzetting van amyloïde eiwitten in de hersenen tot 80 procent vermindert. Dat eiwit wordt gezien als de oorzaak van het langzaam maar zeker aantasten van de hersenen bij alzheimer.

De onderzoekers hebben het zeewier Sargassum fusiforme getest op muizen met alzheimer. Dat zeewier uit de Oost-Chinese zee is drager van de stof Saringosterol. Voor het onderzoek kreeg een groep muizen die kenmerken van de ziekte van alzheimer vertoonden, het zeewier te eten. Een controlegroep kreeg een ander dieet. Gedurende enkele weken moesten de muizen testen afleggen om te zien welk effect het zeewier had op hun cognitieve vermogen.

De resultaten van de studie zijn verrassend te noemen, zeggen onderzoekers Tim Vanmierlo en Jeroen Bogie: “Niet alleen scoorden de muizen die het zeewier te eten kregen, beter op de cognitieve testen dan de controlegroep. Ook de ontwikkeling van amyloïde eiwitten in de hersenen van de muizen werd tot zo een 80 procent afgeremd. Het is onder andere dat eiwit dat bij alzheimer de hersenen langzaam maar zeker aantast. Het potentieel van deze plantenstof is dus indrukwekkend.”

Wereldwijd lijden zo een 50 miljoen mensen aan de ziekte van alzheimer. De onderzoekers hopen dat deze studie voor verder onderzoek naar een middel tegen alzheimer zorgt. Verder onderzoek is zeker nodig want nu zouden mensen acht kilo van het zeewier per dag moeten eten om dezelfde hoeveelheid Saringosterol binnen te krijgen als muizen. Maar, besluiten de onderzoekers, “hiervoor zijn zeker oplossingen mogelijk, we zijn erg benieuwd naar wat de toekomst rond deze studie zal brengen”.