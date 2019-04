Geïsoleerde Amazonestam door het dolle heen wanneer ze familieleden na lange tijd terugzien

Een van de gevaarlijkste en meest ambitieuze expedities van de laatste decennia is uitgedraaid op een groot succes. De expeditieleden, 36 personen in totaal, zijn vorige maand erin geslaagd om contact te maken met de geïsoleerde Korubo-stam in het Amazonewoud. Onder hen waren er ook enkele leden van de stam, die bij het weerzien van hun familieleden door het dolle heen waren. De expeditie had onder meer als doel om mogelijke conflicten met de overige stammen in het gebied te vermijden. Verder werden ook tientallen leden van de stam gevaccineerd.