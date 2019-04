De gewezen Catalaanse separatistische president Carles Puigdemont is kandidaat voor de komende Europese verkiezingen. Puigdemont verblijft sinds zijn afzetting in ballingschap in België. Hij kondigde zijn kandidatuur dan ook aan in Brussel, in gezelschap van zijn gewezen Catalaanse ministers Clara Ponsati en Toni Comín, en van de Baskische nationalist Gorka Knörr.