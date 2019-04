Pijnlijke felicitatie voor diamanten bruiloft: man al zes jaar dood

De 83-jarige Babs Bannenberg uit het Nederlandse Uitgeest, nabij Amsterdam, kreeg twee weken geleden een pijnlijk telefoontje van de gemeente. Ze werd gebeld over haar zestigjarige huwelijk en hoe men dat kon vieren. Haar man is echter al in 2013 overleden: “Ik vind dit dom en grof”.

Babs was met stomheid geslagen toen de medewerker van de gemeente belde om een afspraak te maken om het bezoek van de burgemeester te regelen. Volgens de regionale zender NH Nieuws maakte de gemeentemedewerker geen excuses toen bleek dat haar man al bijna zes jaar dood is.

Vervolgens deed de administratie van de Nederlandse koning Willem-Alexander de vergissing nog eens dunnetjes over: “Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin hebben vernomen dat u op 31 maart aanstaande de dag hoopt te gedenken waarop u 60 jaar geleden in het huwelijk trad”, luidt de tekst die Babs via een brief thuisgestuurd kreeg.

Babs wilde er eigenlijk niet meer over nadenken: “Dat maakt het alleen maar erger.” De gemeente Uitgeest heeft inmiddels erkend dat er een “menselijke fout binnen de organisatie” is gemaakt. “Hoewel we altijd zeer zorgvuldig met deze informatie omgaan.” De gemeentemedewerker heeft Babs inmiddels weer opgebeld om zich te excuseren. NH Nieuws schrijft dat Babs toch blij is dat de gemeente heeft gebeld en de tijd heeft genomen om sorry te zeggen.