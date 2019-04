AC Milan riskeert nieuwe sanctie voor overtreding Financial Fair Play

AC Milan riskeert een nieuwe sanctie voor een overtreding van de Financial Fair Play-reglementen, zo maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA woensdag bekend.

Milan blijkt ook dit seizoen te veel geld te hebben uitgegeven. “De Financiële Controlecommissie heeft beslist het dossier door te sturen naar de Disciplinaire Commissie”, zo klinkt het in een mededeling van de UEFA. “De club heeft ook dit seizoen niet voor een financieel evenwicht kunnen zorgen.”

De financiële doorlichting van de clubs gebeurt telkens over een periode van drie jaar. Voor de periode van 2014 tot 2017 loopt nog een zaak tegen de Italiaanse club. In juni 2018 werden ze al uitgesloten van Europees voetbal, maar een maand later vernietigde het Internationaal Sporttribunaal TAS die uitspraak en mocht Milan toch nog Europa in. De UEFA paste nadien zijn sanctie aan: als de club op 30 juni 2021 haar begroting niet in evenwicht heeft, mag ze één seizoen (2022-2023 of 2023-2024) niet deelnemen aan Europese competities. Daarnaast hield de UEFA ook twaalf miljoen euro aan inkomsten van dit seizoen uit de Europa League in. Daarin strandde Milan in de groepsfase. De komende twee seizoenen mogen ze bovendien slechts 21 spelers op hun Europese lijst zetten. Ook tegen deze beslissing ging Milan in beroep, een uitspraak is er nog niet.

In april vorig jaar verkocht gewezen Italiaans premier Silvio Berlusconi de prestigieuze club voor 740 miljoen euro aan een groep Chinese investeerders, geleid door de onbekende Li Yonghong. Sindsdien bekijkt de UEFA de financiële bewegingen rond de club met argwaan.