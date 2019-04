Agenten gaven Shana een boete omdat ze hun tijd verspilde. Vervolgens werd ze vermoord door haar stalkende ex-vriendje

Een man die zijn ex-vriendin gruwelijk vermoordde nadat hij haar maandenlang had gestalkt, is vandaag veroordeeld tot 25 jaar cel. Extra pijnlijk: het 19-jarige meisje had al meermaals een klacht ingediend tegen de man voor stalking, maar werd niet serieus genomen. Integendeel: ze kreeg een boete van 90 pond “voor het verdoen van de tijd van de politie”.

Shana Grice uit het Zuid-Engelse Portslade, nabij Brighton, werd in 2016 maandenlang lastiggevallen door haar ex-vriendje Michael Lane. Zo plaatste hij een tracker op haar wegen, en stal hij een huissleutel zodat hij in haar slaapkamer kon raken terwijl ze sliep. Tot op het punt dat het 19-jarige meisje de man ging aangeven bij de politie voor stalking. Maar liefst vijf keer in zes maanden. Het resultaat: ze kreeg een boete van 90 pond omdat ze de tijd van de politie verspilde. Enkele maanden later werd Grice vermoord door Lane: hij sneed haar keel over, en stak haar slaapkaper in brand in een poging om haar lichaam te verbranden.

Lane werd vandaag veroordeeld tot 25 jaar cel. De rechter gaf ook de politie van Sussex een vijg uit de pan. 14 agenten moeten nog een disciplinair onderzoek vrezen voor nalatigheid.