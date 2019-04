Dronken vliegtuigpassagier gaat flink tekeer tegen reizigers en begint zelfs te twerken: “Film maar zoveel jullie willen!”

Een dronken passagier maakte het eind vorige maand wel erg bont tijdens een vlucht vanuit het Amerikaanse Orlando. Toen een stewardess haar vroeg om haar smartphone uit te schakelen, begon ze een heuse scheldtirade tegen het personeel. Ook de andere passagiers kregen ervan langs. Nadat ze zag dat velen haar filmden, begon ze zelfs even te twerken. “Film maar zoveel jullie willen!”, riep ze hen uitdagend toe, om vervolgens sommigen verbaal aan te vallen.

Uiteindelijk werd ze onder luid gejuich van de inzittenden uit het toestel verwijderd. Luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines gaf voorlopig nog geen verdere informatie over het incident.

