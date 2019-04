Brussel en Londen maken zich op voor “lang” Brexit-uitstel

Het ziet er steeds meer naar uit dat de Brexit op de lange baan geschoven wordt. De Europese staatshoofden en regeringsleiders buigen zich woensdag vanaf 18 uur op een extra Europese top in Brussel over het verzoek van de Britse premier Theresa May om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie uit te stellen tot 30 juni, maar wellicht zullen ze beslissen om de Britten langer aan boord te houden. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei woensdagmiddag alvast dat het “zeer goed mogelijk is dat (het uitstel) langer is dan waar de Britse premier om vraagt”.

Merkel sprak zoals altijd het Duitse parlement toe voor ze naar Brussel afreist voor een Europese top. Ze zei dat de Britse Tories en oppositiepartij Labour “voldoende tijd” moeten krijgen “om een uitweg uit de crisis te vinden”. Daarom is een uitstel van de Brexit tot voorbij 30 juni meer dan waarschijnlijk. De verlenging mag volgens haar ook niet té lang duren.

‘No deal’ vermijden

Ook Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk breekt een lans voor een “alternatieve, langere verlenging”. “Een flexibele verlenging, die maar zo lang als nodig duurt en niet langer dan een jaar, is een mogelijkheid”, schreef hij dinsdag in zijn officiële uitnodigingsbrief voor de top. Een concrete einddatum plakt Tusk niet op de verlenging van de artikel 50-procedure, maar een uitstel dat lang genoeg is kan volgens hem een “incidentele” ‘no deal’-Brexit vermijden en de Britten de kans geven hun Brexit-strategie te “heroverwegen”. Bovendien zullen de Britten de EU hoe dan ook kunnen verlaten van zodra het terugtrekkingsakkoord dat May in Brussel onderhandelde goedgekeurd wordt door het Britse parlement - vandaar de ‘flexibele’ verlenging.

De Europese Unie heeft steeds gezegd dat Brexit-uitstel alleen mogelijk is als Theresa May duidelijk maakt waarvoor ze die extra tijd wil gebruiken. De kans lijkt klein dat de Europese leiders genoegen nemen met de uitleg dat de twee grootste politieke partijen van het VK “constructieve gesprekken” over een alternatieve Brexit-aanpak opgestart hebben. De EU27 zullen van May wel eisen dat ze zich ertoe engageert dat Londen de EU geen stokken in de wielen steekt zolang de Brexit niet heeft plaatsgevonden.

Europese verkiezingen

Omdat de kans intussen minimaal is geworden dat de Brexit kan plaatsvinden voor de Europese verkiezingen op 23 mei van start gaan, zullen ook de Britten aan die verkiezingen moeten deelnemen. De Britse autoriteiten brachten alles daarvoor al in stelling, maar beslisten nog steeds niet om die verkiezingen ook echt uit te schrijven.

Mochten de Europese leiders het op de top toch niet eens kunnen raken over een nieuw uitstel, dan tuimelt het Verenigd Koninkrijk vrijdagavond 12 april, overmorgen dus, zonder akkoord uit de EU. Maar dat is een scenario dat alle partijen die aan de top deelnemen, willen vermijden.