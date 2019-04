Is pyromaan van de Kempen na 25 jaar eindelijk tegen de lamp gelopen?

Herentals / Meerhout -

Al meer dan 25 jaar lang wordt hij gelinkt aan brandstichtingen. Zelfs toen het huis van zijn ouders in 2004 tot as werd herleid, duidde het parket hem aan als hoofdverdachte. Maar de rechter vond nooit genoeg bewijslast om Dieter K. (46) te veroordelen. Nu is hij opnieuw aangehouden voor een nieuwe reeks aangestoken branden in Herentals en Meerhout. “Als hij in het verleden effectief de feiten pleegde waarvoor hij is vrijgesproken, is de kans klein dat hij zich zo lang koest hield.”