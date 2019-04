Dochter (14) smeekt sjeik: “Laat mijn moeder terugkomen naar huis, ik ben bang dat ik haar ga verliezen”

Een rechter in Dubai velt donderdag een vonnis over Laleh Shahravesh, een Britse vrouw van 55 die twee jaar cel riskeert voor beledigende posts op Facebook. Haar 14-jarige dochter slaakt vanuit het Verenigd Koninkrijk een noodkreet. “Geef mijn moeder haar paspoort terug en laat haar vrij. Ik heb haar al 23 dagen niet gezien”, zegt Paris.

Toen Laleh Shahravesh (55) in maart met haar dochter Paris (14) het vliegtuig opstapte naar Dubai, leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Ze zouden er de begrafenis gaan bijwonen van de vader van het meisje en ex-man van Laleh, maar de luchthavenpolitie gaf hen daar de kans niet toe. Laleh werd bij aankomst meteen in de boeien geslagen.

Beledigingen

Aanleiding zijn twee beledigende posts op Facebook. Laleh en de overleden man waren 16 jaar lang getrouwd, waarvan ze acht maanden in Dubai gewoond hebben. Toen Laleh en Paris terugkeerden naar het VK, gingen ze ervan uit dat hij een paar maanden later zou volgen. Dat gebeurde niet: in de plaats kreeg Laleh scheidingspapieren toegestuurd.

Toen ze dan ook nog eens foto’s van zijn huwelijk met een Tunesische vrouw zag op Facebook, noemde ze hem op het sociale medium een “idioot” en zijn nieuwe vrouw een “paard”. Volgens de strenge cyberwetgeving in het land riskeert Laleh nu twee jaar cel en een boete van 50.000 dollar.

Noodkreet

De politie liet Paris wel terugkeren naar huis, waar ze nu bij familie verblijft en hoopt dat ze haar moeder snel zal terugzien. “Ik heb mijn moeder al 23 dagen niet gezien”, schreef ze in een brief aan sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum. “En elke dag wordt de hoop minder dat ze zal terugkeren. Ik vraag vriendelijk: geef haar paspoort terug en laat haar naar huis komen.”

“Dat jonge meisje heeft al zoveel meegemaakt in een korte periode”, zegt Radha Stirling, advocaat en CEO van Detained in Dubai, een organisatie die Britten bijstaat in het buitenland. “Verhuizen, het uiteenvallen van haar gezin, de dood van haar vader, en nu nog het vasthouden van haar moeder met het risico dat ze haar jaren niet zal zien. Mijn hart breekt hiervan.”

Bang

Paris zelf zegt dat haar vader, als hij nog leefde, zou gruwen van wat aan het gebeuren is. “Ik weet dat hij van me hield en dat hij nooit zou willen dat we dit meemaken. Het heeft voor mijn gezin lang geduurd om over de scheiding heen te geraken, maar het is ons gelukt. Al wat mijn moeder en ik nu wilden, was afscheid nemen van mijn overleden vader. Nu ben ik bang dat ik mijn moeder ga verliezen.”

Even was er sprake van dat de nieuwe vrouw van de overleden vader, die de klacht indiende, de zaak zou laten vallen, maar dat werd nog niet concreet gemaakt. “Het echte slachtoffer van heel de zaak is Paris, zonder twijfel”, zegt Stirling. “Ze heeft niets gedaan om gescheiden te worden van haar moeder, de enige ouder die ze nog heeft. Deze zaak is schokkend geweest voor haar. Ze bidt om medelijden van de rechter.”