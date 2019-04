QUIZ. Club Brugge en Genk vochten al enkele epische duels uit: wat weet u nog?

Zondag is het D-day voor Club Brugge en Racing Genk. Niet voor het eerst, want de twee topteams vochten in het verleden nog al enkele legendarische duels uit. Herinnert u zich nog alle details?

In 1998 strijden Genk en Club Brugge voor een eerste keer rechtstreeks om de prijzen in de bekerfinale. Landskampioen Club Brugge is torenhoog favoriet, maar in de finale wordt het verrassend 4-0 voor de Limburgers. Nochtans moest Genk het zonder zijn topschutter doen. Wie was er die dag niet bij?

Welke doleuforische Genk-speler en latere Rode Duivel noemt die verrassende zege "de kers op de slagroomtaart"?

Op de 30ste speeldag van seizoen 1998-1999 gaat het tussen Genk en Club Brugge voor de titel. Edgaras Jankaskaus brengt blauw-zwart op voorsprong, maar een gouden wissel van toenmalig Genk-coach Aimé Anthuenis zorgt voor de gelijkmaker. Wie heeft gescoord?

Twee jaar later slaat Club Brugge terug met zijn grootste zege ooit tegen de fusieclub. Wat is de uitslag van Club Brugge-Genk op 20 mei 2001?

In 2002 mag Genk zijn tweede landstitel vieren, en ook nu ligt een topmatch op het scherp van de snee tegen Club Brugge aan de basis. Het wordt 3-2 na een knotsgekke match. Wie is die dag met twee goals de grote held voor Genk?

Club Brugge hoeft niet lang te wachten op revanche. In de Belgische Supercup zakt het met een B-ploeg af naar het veld van regerend kampioen Genk, maar wint het toch met 0-2. Welke rechtsback scoort een geweldig doelpunt?

Club Brugge-trainer Ivan Leko beleeft op 30 maart 2008 één van de zwartste dagen van zijn spelersloopbaan. Met hoeveel verliest de toenmalige middenvelder in het eigen Jan Breydelstadion van Genk?

Eén van de meest epische confrontaties tussen Club Brugge en Racing Genk wordt op 29 oktober 2011 gespeeld. Een knotsgekke match eindigt op 4-5, Kevin De Bruyne scoort drie keer. Maar voor welke Club Brugge-trainer was dit ook meteen de zwanenzang?

Vorig seizoen begon Club Brugge aan Play-off 1 met een belangrijke driepunter tegen Genk, maar de manier waarop zorgde wel voor commotie. Wat gebeurde er?

In de reguliere competitie eindigde de topper tussen Club Brugge en Genk in de Luminus Arena op een gelijkspel. Welke ex-Genkie scoorde voor de Bruggelingen?