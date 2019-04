Bondsparket overweegt dan toch lichtere straf voor Malinovskyi: “Wat Verstraete zegt is relevant, maar niet doorslaggevend”

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) neemt in beraad of het vrijdag tijdens de Geschillencommissie een lichtere straf dan zeven speeldagen schorsing zal eisen voor Ruslan Malinovskyi. Dat bevestigde bondsprocureur Kris Wagner woensdag na de verklaringen van tegenstander Birger Verstraete.

De draaischijf van KRC Genk hangt een schorsing van zeven speeldagen en een boete van 7.000 euro boven het hoofd na zijn rode kaart tegen AA Gent. Malinovskyi werd toen van het veld gestuurd nadat hij (al dan niet opzettelijk) Verstraete met de studs in het gezicht had geraakt. De middenvelder van de Buffalo’s zag echter geen kwaad opzet in de actie. “Ik heb de beelden na de wedstrijd bekeken, en het leek me eerder een ongelukkige botsing”, tweette Verstraete dinsdagavond.

Wagner toonde zich eerst onverbiddelijk door zeven speeldagen schorsing te eisen voor Malinovskyi, maar neemt dat schikkingsvoorstel in beraad na de verklaring van Verstraete. “Wat hij zegt is relevant, maar ook geen doorslaggevende factor. Het is slechts zijn perceptie. Behalve Malinovskyi kan niemand zeker zijn dat er geen intentie was om iemand te raken. Verstraete kan niet in het hoofd van zijn tegenstander kruipen”, reageerde Wagner.

“Het is geen makkelijk dossier”

“De uitspraak van Verstraete is een van de elementen in dit dossier waarmee we rekening moeten houden”, gaat Wagner voort. “Ook met de antecedenten, die niet in het voordeel van Malinovskyi zijn, wordt rekening gehouden. Ook de trekfout van Verstraete op Malinovskyi vlak ervoor kan juridisch relevant zijn, want het is een mogelijk motief om revanche te nemen. De trap op het oog kan dan weer verzwarend zijn, want dat is een heel kwetsbare zone.”

Of Wagner vrijdag ter zitting van de Geschillencommissie een lichtere straf zal eisen, is nog niet duidelijk. “Het is geen makkelijk dossier, en de verklaringen van Verstraete maken het er niet makkelijker op”, besluit hij.