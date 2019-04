15-jarige verdachte van gewelddadige overval Antwerpse metro onder huisarrest geplaatst: “Zijn rol was kleiner”

Antwerpen - De jeugdrechter in Antwerpen heeft vanmiddag de 15-jarige verdachte in de zaak van het geweld in premetrostation Astrid naar huis laten gaan onder strenge voorwaarden. Zijn rol was kleiner dan bij de anderen. Dat meldt het Antwerpse parket. De drie andere verdachten, twee 17-jarigen en een 16-jarige, waren eerder al in een gesloten jeugdinstelling geplaatst.

De gewelddadige overval vond afgelopen weekend plaats in premetrostation Astrid. Een 59-jarige man werd er zaterdag in de vroege ochtend belaagd door een groepje jongeren. Hij werd bedreig met een mes en tegen het hoofd geschopt. Vervolgens gingen de daders met zijn portemonnee aan de haal.

De man deed nadien aangifte bij de politie, maar het onderzoek kwam pas echt in een stroomversnelling terecht toen beelden van de feiten circuleerden op sociale media. Zo konden zondag al twee 17-jarigen worden opgepakt, maandag volgde de arrestatie van een 16-jarige, dinsdag die van een 15-jarige verdachte. Die laatste werd nu toegelaten om naar huis te gaan, weliswaar onder strenge voorwaarden.

“Eerste keer”

De jeugdrechter legde de jongste verdachte woensdag een mildere maatregel op in vergelijking met de drie anderen. Er is een huisarrest, vorming en een herstelbemiddeling met het slachtoffer opgelegd. “De rol van de 15-jarige verdachte is kleiner dan de rol van de drie anderen”, aldus het parket, dat - net zoals bij de andere drie - om een plaatsing in een jeugdinstelling had gevraagd. “Het was ook de eerste keer dat de jongere voor strafbare feiten werd voorgeleid.”