File door werken op de E17: opvallend veel bestuurders steken iedereen voorbij via de pechstrook

Sint-Niklaas / Waasmunster - Opvallende taferelen op de E17 richting Gent. Door de werkzaamheden tussen Waasmunster en Sint-Niklaas werd dinsdag het geduld van veel automobilisten op de proef gesteld. Voor sommigen zelfs iets te veel, getuige de bestuurders die zomaar via de pechstrook hun weg voortzetten. Op dashcambeelden die onze redactie in handen kreeg, valt zelfs te zien hoe zeker dertien automobilisten, onder wie een vrachtwagenchauffeur, zich binnen een tijdspanne van twee minuten op de pechstrook begaven. Ook iets gefilmd op de weg? Mail je de dashcambeelden naar verkeer@nieuwsblad.be.

