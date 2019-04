KV Mechelen zet oefencampagne naar bekerfinale in met nederlaag tegen degradant Lokeren

KV Mechelen heeft zijn oefencampagne naar de bekerfinale ingezet met een 3-0 nederlaag tegen Lokeren. Musona (2x) en Marecek zorgden na de rust voor de doelpunten. AA Gent-coach Jess Thorup was een van de 800 toeschouwers op Daknam.

Geen Swinkels, geen Van Damme en ook geen Engvall bij KV Mechelen. De drie sterkhouders werden uit voorzorg aan de kant gehouden en keken licht geblesseerd toe vanuit de tribune. Wouter Vrancken startte voor de rest met zijn type-ploeg aangevuld met youngsters Van Hoorenbeeck en Zeroual. Bij Lokeren koos Glen De Boeck voor zijn ‘sterkste’ elftal.

Zoals enigszins te verwachten viel had de eerste helft weinig om het lijf. Togui trapte de eerste goede kans op Verhulst en een schot van Storm streelde net voor de rust de lat. In de tweede helft nam Lokeren de match in handen. In de 69e minuut scoorde Musona uit de kluts de 1-0. Vijf minuten later verdubbelde de huurling van Anderlecht de score op aangeven van Skulason. Niet veel later krulde Marecek de 3-0 binnen via de paal.

KV Mechelen: Verrips (46’ Castro) - Peyre (64’ De Bie), Van Hoorenbeeck, Mera (80’Coveliers), Corryn (46’ Bijker) - De Witte (80’ Augustijns), Schoofs (64’ Bosiers) - Matthys (46’ Tainmont), Zeroual (64’ Van Keilegom), Storm (46’ Kaya) - Togui (46’ Cornet).

Lokeren: Verhulst - Marzo, Filipovic, Ben Harush, Deschacht (66’ Mpati) - Overmeire, Marecek - Musona, De Ridder (42’ Cevallos), Skulason - Terki (66’ Reznicek).

Doelpunten: 69’ Musona 1-0, 74’ Musona 2-0, 77’ Marecek 3-0.