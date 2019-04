Geflitst? Dan krijgt u in de toekomst automatisch foto als bewijs

Vorig jaar zijn net geen 5 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. De meeste overtreders hebben die ook betaald, maar ruim 280.000 chauffeurs die geflitst werden hebben die overtreding betwist en eisten de foto op. Omdat dat voor de administratie een pak extra werk oplevert, zullen chauffeurs in de toekomst de foto van de flitscamera automatisch te zien krijgen achter een unieke login.

Wie geflitst wordt en een boete in de bus krijgt, kan die betwisten en de foto opvragen om te zien of hij/zij het wel was die op die plaats te snel reed of het rode stoplicht negeerde. Exact 280.790 chauffeurs deden dat vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de FOD Justitie.

En dat zorgt voor veel extra werk, zegt Christine-Laure Kouassi van de FOD Justitie.

“Door chauffeurs meteen de foto te tonen, hopen we dat ze sneller hun boete zullen betalen. Omdat er minder aanleiding zal zijn om de overtreding te betwisten.”

Hoe die flitsfoto straks bij u terechtkomt, dat onderzoekt Justitie nog. De beste optie is dat de overtreder de foto online kan bekijken. Op basis van zijn pv-nummer en afgeschermd door een unieke code die geblokkeerd is voor andere gebruikers.

Vandaag krijgt in principe geen enkele chauffeur de foto thuis toegestuurd. Tenzij hij of zij zo snel reed dat hij/zij gedagvaard wordt voor de politierechtbank.

Wie de overtreding aanvecht, kan de foto wel bekijken. Op welke manier is verschillend van regio tot regio. Sommige politiezones staan toe dat een chauffeur de foto op het commissariaat komt inkijken. Maar dat zorgt voor extra werk. Bovendien, zegt Christine-Laure Kouassi, zijn er veel overtreders die hun boete betwisten, een afspraak maken om de afgeprinte foto te komen bekijken op het commissariaat, maar dan niet opdagen.

Vanaf wanneer de foto’s bij het proces-verbaal gevoegd worden, kan de FOD Justitie nog niet zeggen.