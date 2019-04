Minstens tien doden door zwaar onweer in Rio de Janeiro, burgemeester geeft nalatigheid toe

Bij zwaar onweer in de Braziliaanse grootstad Rio de Janeiro zijn minstens tien mensen om het leven gekomen. De slachtoffers verdronken in hun auto’s, werden door vallende bomen getroffen of door grondverschuivingen meegesleurd. Dat berichtte de nieuwssite G1 woensdag. Bij de sinds maandag durende stortbuien zou het om het zwaarste onweer gaan in Rio de Janeiro in meer dan 20 jaar. In bepaalde delen van de stad viel binnen de 24 uur zoveel regen als anders in heel april. De overheid kondigde de noodtoestand af.

Hele straten stonden onder water, bergflanken schoven naar beneden en vele bomen werden ontworteld of weggespoeld. Burgemeester Marcelo Crivella sprak op de tv-zender Globo over ‘atypische’ zware stortbuien. Het stadsbestuur riep mensen in kwetsbare gebieden op zich in veiligheid te brengen. De brandweer gebruikte in de overstroomde straten boten om bewoners naar het droge te brengen.

Foto: REUTERS

“Het water stroomde door onze zitkamer door de voordeur weer naar buiten”, vertelde muzikant Bi Ribeiro aan de nieuwssite UOL. Zijn vrouw maakte net het eten klaar voor de kinderen, toen de deur het begaf onder de druk van het water. “Heel het huis ligt vol puin”, klaagde Maria Augusta Leitão Bruno, die aan de rand van een bos woont. “We zijn alles verloren”.

In het heuvelachtige Rio met zijn vele favela’s hebben stortbuien fatale gevolgen. Net in de sloppenwijken hebben veel mensen hun huizen met eenvoudige middelen opgetrokken tegen de bergflanken. Door de erosie gaat de grond daar bij onweer gemakkelijk schuiven.

Nalatigheid

Toch had de zware schade volgens experten kunnen worden voorkomen. Er is te weinig geïnvesteerd in afwateringskanalen en riolen, bovendien is de bodem op vele plaatsen verzegeld, zei ingenieur Manoel Lapa aan G1. Bovendien zijn de uitgaven tegen overstromingsgevaar de voorbije vijf jaar met 77 procent gedaald.

Foto: REUTERS

Burgermeester Marcelo Crivella gaf de nalatigheden toe. “Het preventiewerk was niet doeltreffend”, zei hij. “We wisten dat het ging regenen, maar nooit dat het zo erg zou worden”. In februari al had een zwaar onweer voor chaos gezorgd in Rio de Janeiro, waarbij verschillende mensen het leven lieten.