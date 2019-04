Wikileaks: “Julian Assange wordt bespioneerd in ambassade Ecuador”

Tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange loopt “een uitgebreide spionageoperatie” in de ambassade van Ecuador in Londen. Dat zeggen aanhangers van Assange woensdag. Het voorbije jaar werden video-opnames gemaakt van Assange. Die opnames vormen “een totale invasie” van Assanges privacy, zei Kristinn Hrafnsson, medewerker van de klokkenluiderssite tijdens een persconferentie in Londen.

“Veiligheidscamera’s zijn gebruikt om elke beweging van Assange en elke vergadering te volgen”, aldus Hrafnsson. Ook vertrouwelijke vergaderingen met advocaten en een dokter, en de notities van advocaten werden in de gaten gehouden.

Hrafnsson zei dat hij recent naar Spanje afreisde voor een ontmoeting met een bron die 3 miljoen euro wilde voor het beeldmateriaal. Een Spaanse rechter zou hiernaar onderzoek voeren. Nog volgens Hrafnsson was het materiaal waarschijnlijk ook gedeeld met Amerikaanse autoriteiten.

“De organisatie is bezorgd over de samenwerking van de Ecuadoraanse regering met de Verenigde Staten”, aldus Wikileaks-advocaat Jennifer Robinson.

Een vroegere Ecuadoraanse diplomaat die in de Londense ambassade werkte als consul, Fidel Narvaez, vermoedt dat Quito “er alles aan doet om het asiel te beëindigen”. Het voorbije jaar zijn de relaties tussen Assange en Ecuador verzuurd. Vorige week nog publiceerde Wikileaks een persbericht waarin ze stellen te vrezen dat Assange heel snel buiten gezet zal worden.

Al sinds 2012 zit Assange vast in de ambassade, om te vermijden dat hij opgepakt en uitgeleverd wordt aan Zweden voor een verkrachtingszaak. Het Zweedse gerecht heeft al laten weten dat ze het onderzoek laten vallen hebben, maar de Britse autoriteiten maakten al duidelijk dat ze de Australiër zullen oppaken zodra hij de ambassade verlaat, omdat hij de voorwaarden voor zijn borgtocht destijds schond door te vluchten. Assange vreest uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten waar hij een aanklacht riskeert voor de publicatie van gehackte overheidsdocumenten over de oorlogen in Afghanistan en Irak.