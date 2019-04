Familie vermoorde journaliste Khashoggi ontkent elk gesprek over financiële regeling

De familie van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi heeft woensdag ontkend dat het in gesprek is met de Saoedi’s over een financiële regeling. Begin oktober werd Khashoggi vermoord door een moordcommando uit Riyad dat Khashoggi opwachtte in het Saoedische consulaat in Istanboel. Dat heeft zoon Salah, een van de vier kinderen, gemeld in een mededeling op Twitter. “De mensen die deze misdaad gepleegd hebben en erbij betrokken zijn, moeten allemaal gestraft worden”, aldus Salah Khashoggi.