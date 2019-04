Kim Jong-un dwingt partijfunctionarissen terug in het gareel, het moet gedaan zijn met “gezeur en zelfbescherming”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft partijbonzen van de heersende Arbeiderspartij terug in het gareel gebracht. Het moet maar eens afgelopen zijn met ongewenste praktijken zoals “zelfbescherming, gezeur en geklaag, partijgezag en chronisch bureaucratisme”. Ze moeten eerder voor een ommekeer in het werk van de partij zorgen. Dat meldden de staatsmedia woensdag. Een jaar na de aankondiging van een nieuwe politieke koers sprak Kim dinsdag in Pyongyang een uitgebreide vergadering van het Politburo van de Arbeiderspartij toe.

Met het oog op de “overwegend gespannen situatie” moeten de functionarissen de nieuwe strategie van de partij doorvoeren, klinkt het. Kim riep ook op tot meer verantwoordelijkheidsgevoel, creativiteit en revolutionaire geest.

Kim lanceerde zijn oproep voor een reguliere sessie van het Centraal Comité, die woensdag nog zou moeten plaatsvinden, evenals de Lentesessie van de Opperste Volksvergadering (parlement) van donderdag. Het Centraal Comité van het grotendeels geïsoleerde land is een van de bestuursorganen van de partij dat zelden bijeenkomt. Het bestaat uit het Permanent Comité van het Politbureau, dat instaat voor het dagelijks bestuur, en het secretariaat met aan het hoofd de secretaris-generaal van de Koreaanse Arbeiderspartij Kim Jong-un.

De belangrijke politieke bijeenkomsten in Noord-Korea vinden plaats in een periode van grote onzekerheid na de mislukte top tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump eind februari in Vietnam. Beide kampen slaagden er niet in het eens te worden over de denuclearisatie van Noord-Korea en de (economische) tegenprestaties van de VS.

De Noord-Koreaanse economie zit niet enkel door de internationale sancties aan de grond. Het Centraal Comité had in april vorig jaar een verandering van de politieke koers uitgeroepen, waarmee het land zich voortaan sterker op de ontwikkeling van zijn economie moet focussen.