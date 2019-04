Verstopt in reddingsvesten: cocaïnepakketjes dobberen in de Zwarte Zee

De Bulgaarse autoriteiten hebben 170 kilogram cocaïne opgevist uit de Zwarte Zee. De drugs was verborgen in reddingsvesten. Dat meldt het Bulgaarse ministerie van Binnenlandse Zaken. De afgelopen weken hebben de Bulgaarse en Roemeense autoriteiten al grote hoeveelheden cocaïne gevonden in de Zwarte Zee.

“We hebben tot nu toe ongeveer 170 kilogram cocaïne van hoge kwaliteit in beslag genomen”, zegt de Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken Mladen Marinov. De drugs was waterdicht verpakt en gehuld in reflecterende reddingsvesten om ze aan het wateroppervlak te houden.

De pakketjes werd al drijvend gevonden in de buurt van de Bulgaarse haven Shabla, niet ver van de grens met Roemenië.

Gekapseisd

Twee weken geleden werden er aan de Roemeense kust ook aanzienlijke hoeveelheden cocaïne gevonden. De autoriteiten vermoeden toen dat de pakketjes afkomstig waren van een gekapseisd schip bij de monding van de Donau. Twee Servische handelaars werden daarop gearresteerd. De Bulgaarse autoriteiten denken dat de verschillende vondsten verband houden met elkaar.

De straatwaarde van de drugs wordt geschat op enkele honderden miljoenen euro.

De Bulgaarse en Roemeense autoriteiten hebben aangegeven dat ze willen blijven samenwerken om de drugshandel te bestrijden. “De zoektocht naar de drugspakketten op het strand met helikopters en drugshonden gaat door”, zegt minister Marinov. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opdracht gegeven tot een inspectie van de Kustwacht. Er moet worden verduidelijkt of er daar sprake is van veiligheidslacunes.

Roemenië en Bulgarije staan erom bekend doorvoerlanden van Zuid-Amerika naar West-Europa te zijn voor cocaïne.