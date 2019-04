‘No deal’ lijkt van de baan: “Alle Europese lidstaten willen Brexit uitstellen”

De contacten die Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk in de aanloop naar de top van woensdagavond heeft gehad, hebben uitgewezen dat geen van de 27 Europese lidstaten tegen een nieuw uitstel van de Brexit is. Dat vernam Belga enkele uren voor de start van de top die helemaal aan de Brexit gewijd is. Er ligt een lang, ‘flexibel’ uitstel op tafel, maar de precieze einddatum zal straks voorwerp van debat zijn.

Als de Europese leiders geen nieuw uitstel toekennen, tuimelen de Britten overmorgen 12 april alsnog zonder akkoord uit de EU. Zo’n ‘no deal’-Brexit zou op alle vlakken dramatische gevolgen met zich brengen, waardoor de kans onbestaande lijkt dat er geen nieuw uitstel komt.

Tweede referendum?

Geen van de 27 lidstaten wil van zo’n Brexit zonder akkoord weten. Allemaal zijn ze dan ook bereid om Londen meer tijd te geven. “De consultaties van Tusk hebben uitgewezen dat iedereen een langer, flexibel uitstel steunt”, zegt een Europese bron. Met zo’n flexibel uitstel kan het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten wanneer het parlement in Londen het terugtrekkingsakkoord heeft goedgekeurd, maar het biedt volgens Tusk de Britten ook de kans hun Brexit-strategie te heroverwegen. Daarmee lijkt hij het overleg tussen de regerende Tories en oppositiepartij Labour alle kansen te willen geven, maar wordt ook de deur opengelaten voor bijvoorbeeld een tweede referendum of zelfs de annulering van de Brexit.

Kort of lang uitstel

Over de duur van het nieuwe uitstel bestaat nog discussie. Tusk sprak dinsdag zelf over “zo lang als nodig en niet langer dan een jaar” en volgens ingewijden steunen nagenoeg alle lidstaten een “lang” uitstel, ook al wil de Britse premier Theresa May de artikel 50-procedure maar tot 30 juni verlengen. Enkel de Franse president Emmanuel Macron stuurt op een kort uitstel aan, maar ook hij zal de consensus niet willen doorbreken.

De Europese leiders zullen May vragen om zich loyaal met de EU op te stellen zolang haar land de club niet verlaten heeft, maar lastig zal ze het de Unie sowieso niet kunnen maken tijdens het verlengde Britse lidmaatschap, luidt het in Europese kringen. De topbenoemingen die na de verkiezingen moeten worden gedaan (de verkiezing van een nieuwe Europese Raadsvoorzitter, de voordracht van de Commissievoorzitter, de benoeming van de hoge vertegenwoordiger en van de voltallige Europese Commissie) vereisen geen unanimiteit, maar slechts een gekwalificeerde meerderheid. Enkel bij de stemming over de Europese meerjarenbegroting zou het VK met een veto kunnen zwaaien, maar de EU27 kunnen die formele beslissing altijd uitstellen tot na de Brexit, zo wordt woensdag geopperd.

Europese verkiezingen

Op de top zal naar verwachting ook geen enkele lidstaat moeilijk doen over het feit dat de Britten eind volgende maand aan de Europese verkiezingen deelnemen. De enige manier om dat nog te vermijden, is de goedkeuring van het Brexit-akkoord door het Britse parlement én alle bijbehorende nationale wetgeving tegen 22 mei, maar dat lijkt in het huidige politieke klimaat in Londen weinig realistisch. “Geloof me: niemand die hier vanavond aan de tafel zit verkiest een ‘no deal’ boven de chaos die kan ontstaan als de Britten niet aan de Europese verkiezingen deelnemen”, zegt de voornoemde Europese bron.