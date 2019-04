“De eigenaar van een Airbnb vroeg of wij aan de deur wilden voelen. Ik was een uur in Stockholm en ik stond aan een voordeur te voelen”

Het grote nadeel van een kamer huren via Airbnb is dat je een heel trotse eigenaar kan treffen. Iemand die je het huis wil ­laten zien. Ik ben daar niet erg dol op. Het overkwam mij enkele jaren geleden in Stockholm. Tanja en ik hadden een appartement gehuurd en de eigenaar stond al te trappelen van ongeduld toen wij bij zijn voordeur arriveerden. Hij wees naar de deur en vertelde ons in ludiek Engels dat het een unieke deur was. “Hij was eerst bruin, maar nu is hij geel. De deurkruk komt uit een oude fabriekshal.”