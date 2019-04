Logeren bij Maya en Plop: zo zullen de kamers in het Plopsa-hotel eruitzien

Adinkerke - Tegen de zomer van 2020 krijgt De Panne er ineens 117 hotelkamers bij. Met dank aan kabouter Plop en zijn nieuwe Plopsahotel. “Maar voorlopig is het geen concurrentie voor de bestaande hotels”, vindt het gemeentebestuur van De Panne.

Aan het familiepark Plopsaland zal de komende maanden een gigantisch nieuw complex uit de grond rijzen. In het complex, met het thema theater komen 117 kamers, goed voor 500 bedden, waarvan 11 themasuites en 14 luxesuites. In de themasuites zijn de figuren van Studio 100 prominent aanwezig en in de luxesuites staan comfort en luxe centraal. De overige 92 kamers zijn standaardkamers, met een neutraal theaterthema. Verder zal er in het hotel een buffetrestaurant voor 350 personen komen. Er wordt ook aan zakenlui gedacht, want Plopsa bouwt ook een drietal vergaderzalen voor telkens 150 personen en ondergrondse parkings. Er zal werk zijn voor een vijftigtal mensen, vooral horeca- en receptiemedewerkers en schoonmaakpersoneel. “We investeren 20 miljoen euro in het hotel. We willen dat Plopsaland een bestemming voor meerdere dagen en voor alle weersomstandigheden wordt”, zegt CEO Steve Van den Kerkhof. Het Theaterhotel zou volgende zomer klaar moeten zijn.

Gert Verhulst en minister Ben Weyts kwamen de eerste steen in de grond steken Foto: mma

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts en Gert Verhulst van Studio 100 zelf kwamen woensdag de eerste steen leggen. Schepen voor toerisme Cindy Verbrugge (N-VA) vindt het hotel een goede zaak en ziet het niet als concurrentie voor de ongeveer twintig bestaande hotels in de gemeente. “Het Plopsalandhotel richt zich tot een specifieke groep mensen”, zegt ze. Ook burgemeester Bram Degrieck (Het Plan B) is tevreden. “Dit hotel zal de andere hotels scherp houden”, zegt hij. “Nu al zijn er verschillende hotels aan het renoveren en uitbreiden. De komende 5 jaar komen er zo’n 400 kamers bij.”

Nog meer investeringen

De Plopsa Group investeert de komende vijf jaar 250 miljoen euro in zijn pret- en waterparken in België, Nederland, Duitsland en Polen. Zo komt er ook een nieuw waterpark op de site van Technopolis in Mechelen. “75 van de 250 miljoen euro is voor Plopsaland De Panne bestemd. 5 miljoen euro gaat naar de Dino Splash, de vroegere boomstammetjes”, klinkt het verder. “In 2021 gaat met Circus Bumba een nieuw indoorpark open en voor 2020 staat de bouw van een nieuwe achtbaan op het programma. In 2022 wil de Plopsa Group 20 huisjes openen op de achterliggende camping “Dan zullen we op de site De Panne ongeveer 1.250 mensen kunnen laten overnachten”, aldus nog Steve Van den Kerkhof.

De themasuite van Bumba Foto: Studio 100

De themasuite van K3 Foto: Studio 100

De themasuite van Piet Piraat Foto: Studio 100

De themasuite van Kabouter Plop Foto: Studio 100

De foyer Foto: Studio 100

Het restaurant Foto: Studio 100

Gert Verhulst en Ben Weyts Foto: Studio 100

Zo zal het nieuwe hotel eruitzien. Foto: mma en rr