Vaticaan start nieuw onderzoek naar meisje dat al 36 jaar is vermist

Het Vaticaan start een nieuw onderzoek naar de aantijgingen dat een tienermeisje, dat al 36 jaar wordt vermist, begraven ligt op een kerkhof naast de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Dat meldt de advocate van de familie woensdag.

Emanuela Orlandi was de vijftienjarige dochter van een personeelslid bij het Vaticaan. Zij werd voor het laatst gezien toen ze op 22 juni 1983 van de muziekles kwam. Over haar verdwijning doet al jaren een waaier aan geruchten en samenzweringstheorieën de orde.

“Ik kan bevestigen dat het onderzoek is geopend”, zegt de advocate van de familie Laura Sgro. “We verwachten dat ze hun werk zullen doen en eindelijk duidelijkheid brengen over wat er 36 jaar geleden is gebeurd.”

Sgro zei vorige maand in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat ze een anonieme brief heeft ontvangen die suggereert dat Orlandi begraven ligt in het Vaticaanse kerkhof Campo Santo dei Teutonici e dei Fiamminghi.

In de brief stond geschreven ‘kijk waar de engel naar wijst’, een verwijzing naar een standbeeld op het kerkhof.

In de herfst van 2018 waren in een gebouw van het Vaticaan beenderen gevonden. Italiaanse media zagen snel een link met de onopgeloste verdwijning, maar verder onderzoek ontkrachtte dit.