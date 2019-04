Kaaimannen ontsnappen door zware regenval in Rio de Janeiro

Enkele kaaimannen konden ontsnappen uit hun opvangplaats in een favela in Rio de Janeiro (themabeeld) Foto: Shutterstock

Enkele kaaimannen konden ontsnappen uit hun opvangplaats in een favela in Rio de Janeiro na de zware regenval van maandag op dinsdag. Nadat een muur was ingestort en weggespoeld door de regen, vluchtten de reptielen de favela’s in.

De krokodilachtigen werden gehouden door een inwoner van de Rolas favela in het district Santa Cruz in het westen van Rio. Ze vonden hun weg door de straten van de favela’s na de instorting van het huis door de hevige regens.

Niet alleen hevige regenval en kaaimannen teisteren momenteel de favela’s, de wijken staan ook bekend om hun drugscriminaliteit. Daardoor zou het voor de gemeentelijke diensten voor milieubescherming moeilijk zijn om de kaaimannen te vinden. Ze hebben wel bevestigd een team te hebben gemobiliseerd om de kaaimannen te vatten, maar deze hadden woensdag nog steeds geen toegang tot de favela “vanwege de hoge aanwezigheid van drugsdealers”.

Vlakbij de plaats waar de kaaimannen ontsnapten, stierf een man door elektrocutie toen hij het meubilair van zijn ondergelopen huis probeerde te redden.

Door de zware regenval in de nacht van maandag op dinsdag in Rio zijn straten er in snel stromende beken veranderd en het veroorzaakte ook aardverschuivingen. In totaal zijn al tien mensen gestorven als gevolg van de hevige regens.