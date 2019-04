Herlind Kasner (rechts), de 90-jarige moeder van Angela Merkel, is overleden Foto: AFP

Herlind Kasner, de 90-jarige moeder van Angela Merkel, is overleden. Dat meldt de woordvoerder van de Duitse bondskanselier woensdag.

Herlind Kasner zou begin april overleden zijn, maar het nieuws raakte nu pas bekend. De vrouw werd 90 jaar oud. Volgens Bild zal de begrafenis in intieme kring plaatsvinden in Templin, een kleine stad in de Duitse deelstaat Brandenburg. “We vragen om de privacy van de bondskanselier en haar familie te respecteren”, klinkt het nog bij de woordvoerder van Merkel.