Na fataal afgelopen date geeft Brit zich aan... nadat hij tien maanden onder valse naam leefde in Georgië

De Brit Jack Shepherd heeft zich in het Georgische Tbilisi aangegeven bij de politie. Dat is verrassend, want de man was gevlucht na een date waarop een meisje om het leven was gekomen en werd intussen veroordeeld tot zes jaar cel.

Toen Jack Shepherd in maart 2018 in Londen het vliegtuig nam richting Istanbul, leek er geen vuiltje aan de lucht. Voor het luchthavenpersoneel leek hij gewoon een toerist. Wisten zij veel dat de man op de vlucht was voor de politie.

Charlotte Brown. Foto: Politie

Er hing de Brit op dat moment een zware gevangenisstraf boven het hoofd. Hij was immers in beschuldiging gesteld voor wat er gebeurd was op zijn eerste date met de 24-jarige Charlotte Brown in december 2015. Ze voeren met een speedboot op de Theems toen ze met hun boot tegen een paal botsten. Brown werd uit de boot geslingerd en belandde in het water, waarna ze verdronk. Shepherd deed niets om haar te redden en werd daarom beschuldigd van doodslag door grote nalatigheid.

De zaak sleepte lang aan, en in januari 2018 pleitte hij tijdens een zitting van de rechtbank onschuldig. In maart werd hij nog gezien in zijn woning in Devon, daarna was hij verdwenen. Het proces, waarin hij veroordeeld werd tot een effectieve gevangenisstraf van zes jaar, vond dan maar plaats zonder hem.

Tbilisi

De politie keek verrast op toen hij zich in januari van dit jaar uiteindelijk toch kwam aangeven. Hij had spijt, zei hij in een interview met Georgische media, en zei dat hij door zich aan te geven hoopte dat iedereen verder zou kunnen met hun leven.

Maar waar had de man al die tijd gezeten? In Georgië, zo melden Britse media. Hij was er aan een nieuw leven begonnen onder de naam Jack Grant. Hij huurde er een appartementje, ging er verder met wat hij in Engeland al deed – websites bouwen – en maakte er vrienden met wie hij naar restaurants en cafés ging. Niemand had door dat hij voortvluchtig was.

Shepherd reisde ondertussen door het land, ging skiën en amuseerde zich te pletter. “Hij had tien maanden lang een heel goeie tijd in Georgië”, zegt journaliste Nino Vardzelashvili aan The Guardian. “Niemand wist wie hij was, zelfs de politie niet. Die zaak was hier geen groot nieuws.”

Pas in januari lekte uit dat de 31-jarige Shepherd zich in Georgië ophield. Na negen weken in een Georgische cel komt hij deze week terug naar zijn thuisland. Dan wordt voor de rechtbank beslist over zijn toekomst.