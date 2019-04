Vrouw krijgt middenin de nacht politie aan de deur omdat haar man te snel rijdt: “Maar ik ben helemaal niet getrouwd”

Om half drie maandagnacht kreeg de Waalse advocate Pouossi onverwacht bezoek: de politie bonkte op haar deur. “Mevrouw, je man wordt op dit moment achtervolgd door de politie en hij rijdt heel snel”, aldus een agent. Klein probleem: de vrouw is helemaal niet getrouwd.

Bleek dat, terwijl ze sliep, in haar huis was ingebroken en de dief ook haar sleutels en auto had gestolen. Daarmee reed hij tegen overdreven snelheid rond. Uiteindelijk eindigde de achtervolging in Jumet, een deelgemeente van Charleroi, waar de bestuurder botste. De auto van de vrouw raakte daarbij beschadigd. Twee mensen, onder wie een minderjarige, werden gearresteerd.

De vrouw zelf had enkel lovende woorden voor de politie. “Chapeau”, zegt ze aan RTL Info. “Ik was in shock, maar de agenten omringden me goed. Zo’n inbraak in het holst van de nacht is verontrustend.”

Zelf is ze advocate aan de balie van Charleroi en ze noemt het “verrassend om aan de kant van het slachtoffer te staan. Ik ben het gewoon om de verdachten te verdedigen”.