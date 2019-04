Nog geen 20 en al de gedoodverfde opvolger van Ronaldo bij Juventus: “mirakel” Moise Kean wil ook schitteren in Champions League

Juventus is sinds dit seizoen het team van Cristiano Ronaldo. Sinds kort is de Oude Dame echter in de ban van een 19-jarig jonkie, Moise Kean. Zelfs als CR7 het laat afweten in de kwartfinale tegen Ajax, zullen de Italianen niet panikeren. Er is altijd hun supertalent om de meubelen te redden.

Een doelpunt per 47 minuten. Vijf goals in zeven optredens in de Serie A, waarvan twee winning goals. Drie keer de netten doen trillen in zijn eerste twee caps voor de Squadra Azzurri. Zie daar, de opmars van Moise Kean bij Juventus. De fans van de Bianconeri riepen lang om meer speelminuten voor de jongen met een Italiaanse moeder en een Ivoriaanse vader. Eindelijk gaf coach Max Allegri toe, met het intussen gekende resultaat.

Verblijf in Turijn

In Turijn zijn ze maar wat blij dat ze besloten om hun talentrijke aanvaller afgelopen zomer én winter niet langer te verhuren. Er was voor de zoveelste keer de lokroep van PEC Zwolle, dat al jaren achter Kean aanzat. Wegens de connectie met diens Nederlandse makelaar Mino Raiola. “Dit is een topspeler die elke club in Nederland beter kan maken”, zei technisch directeur Gerard Nijkamp in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Ook, jawel, Ajax liet zijn interesse blijken. “Mijn broer heeft in Nederland enkele vrienden, zoals Matthijs de Ligt, die hij kent van de internationale jeugdwedstrijden”, vertelde broer Giovanni Kean aan Corriere di Torino. “Moise is blij met de interesse van veel clubs, maar als een club als Juventus zegt dat je niet weg mag… Dan kan je alleen maar trots zijn.”

Maar Moise Kean van de hand doen, dat is (niet meer) het plan van de Oude Dame. Even leek Milan een optie in januari, maar de spits bleef. Sindsdien is de spits uitgegroeid tot een fenomeen, een speler die onder Juventus-fans populairder is dan Cristiano Ronaldo. Een speler waarvoor mensen nu al naar wedstrijden komen kijken. Een spits met een neus voor goals, snelheid, kracht en technisch vernuft.

47 - Moise #Kean has the best min/goals ratio (one goal every 47 minutes played) among players with at least two goals scored in the Top-flight European Leagues this season. Keen. #JuventusMilan pic.twitter.com/XIvdiJXZAX — OptaPaolo (@OptaPaolo) 6 april 2019

Nieuwe Balotelli?

Een beetje zoals Mario Balotelli in zijn jonge jaren. De vergelijking tussen Kean en ‘Super Mario’ is snel gemaakt vanwege hun huidskleur en positie. Maar dat is eerder een luie vergelijking. Kean werd een tijdje gezien als een jongen met een moeilijk karakter, net als Balotelli. Die perceptie kwam er na een slechte mop tijdens het trainingskamp van de Italiaanse U19, waarna hij samen met Gianluca Scamacca huiswaarts werd gestuurd.

Nu wordt Kean echter gezien als het supertalent dat het Italiaanse voetbal nieuw leven moet inblazen, samen met Roma-middenvelder Nicolo Zaniolo. De 19-jarige spits krijgt naar eigen zeggen dan wel “advies” van Balotelli, in eigen land heeft hij de status van een harde werker te zijn. In tegenstelling tot de spits van Marseille. Ronaldo speelde daarin een grote rol en heeft het jonkie onder zijn vleugels genomen in Turijn.

Foto: BELGAIMAGE

“Ik ben geen Cristiano of Messi, maar ik hoop dat op een dag wel te zijn door hard te werken”, zei Kean na zijn winning goal tegen Empoli. “Dat is het enige wat me helpt om elke zondag opnieuw te tonen wat ik waard ben. Elke dag leer ik van Ronaldo. Het is onmogelijk om niet van een grote kampioen als hem te leren.”

Wat Kean ook onderscheidt van Balotelli, is zijn volwassenheid. Terwijl die laatste zich bij elke club in nesten werkte, werkt die eerste in stilte aan zijn toekomst. Toen Kean uitgemaakt werd door racistische fans van Cagliari, antwoordde hij met de voeten en één stevige blik. Hij stond daar gewoon, met de armen wijd open en zonder woorden. Een week later wees hij na zijn goals tegen Milan naar het Italiaanse vlagje op zijn shirt. Bij Balotelli zou de bom ontploft zijn...

Foto: EPA-EFE

“Een mirakel”

“Hij is een golden boy”, reageerde kapitein Giorgio Chiellini toen. En dat hebben ze bij Juventus zo ook begrepen. Volgens La Gazzetta dello Sport ligt er (eindelijk) een nieuw contract klaar voor Kean. Tot 2024 met een jaarsalaris rond de 2 miljoen euro per jaar én garanties dat hij regelmatig mag spelen. Een eis van Mino Raiola, die zijn parel wil zien groeien.

Kean speelt al sinds zijn 14de voor Juventus, dat hem wegkaapte bij stadsrivaal Torino. Zijn moeder kon de overstap nauwelijks geloven. “We hadden op dat moment weinig financiële middelen”, vertelde Isabelle Kean aan Tuttosport. “Op een dag belde Moise me rond half zes op toen ik aan het werken was. Hij zei dat hij een verrassing had. Ik antwoordde: Nee, zeg me niet dat je voor Juve hebt getekend. Hij zei: Ik heb het net gedaan, jij neemt ontslag en komt met mij mee naar Turijn.”

Volgens Mama Kean is Moise niets minder dan een mirakel. “Zijn geboorde was er eentje. De dokters hadden mij gezegd dat ik geen kinderen meer kon krijgen. Ik weende en kreeg van Giovanni de vraag wanneer hij een broertje zou krijgen. Op een nacht droomde ik van Moses. Hij hielp me en vier maanden later was ik opnieuw zwanger, van Moise.”

De vader van Kean speelt niet echt een rol in het leven van de tienersensatie. Biorou Jean Kean beweerde onlangs nog dat Juventus hem twee tractors schuldig is omdat zijn zoon naar Turijn verhuisde. Moise reageerde furieus. “Tractors? Waar heb jij het over? De man die ik vandaag ben, ben ik door mijn moeder. Daarmee is alles gezegd”, klonk het op Instagram. Afwachten of Ajax de furie van Moise Kean zal kunnen bedwingen...