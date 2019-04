Vrouw met ‘ooginfectie’ blijkt vier levende bijen onder ooglid te hebben

In Taiwan heeft een 29-jarige vrouw een opmerkelijke behandeling ondergaan: de patiënte trok met een pijnlijk, gezwollen oog naar de dokter, maar die verwijderde uiteindelijk vier levende bijen uit haar ooglid.

De vrouw kwam wellicht in contact met de bijen toen ze het onkruid wiedde bij het graf van een familielid. Daar kreeg ze bij een windvlaag stof of zand in het oog, zo dacht ze, waarna haar ooglid bleef jeuken en uiteindelijk infecteerde. Toen de pijn niet meer te harden was, trok ze naar het Fooyin University Hospital. Daar ontdekte een arts tot zijn grote verbazing insectenpootjes in het oog. “Ik ben onmiddellijk aan de slag gegaan”, aldus dr. Hung Chi-ting. “Ik nam een pootje vast en trok er heel traag een levende bij uit. En dan nog een. Uiteindelijk haalde ik vier levende bijen van onder haar ooglid vandaan.”

Volgens dr. Hung is het goed mogelijk dat de insecten door een windvlaag in het oog van de vrouw terecht zijn gekomen en er nadien vast zaten. “De bijen vallen normaal geen mensen aan”, klinkt het. “Maar ze houden wel van zweet en kunnen zich in leven houden door vocht.”

De beelden van de onfortuinlijke patiënte werden ook getoond op de Taiwanese televisie. Opgelet: niet voor gevoelige kijkers.

