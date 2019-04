Enkel Lierse Kempenzonen en KMSK Deinze kunnen nog promoveren naar 1B

In de eerste amateurklasse komen enkel KMSK Deinze en Lierse Kempenzonen in aanmerking voor de promotie naar 1B. Alle andere clubs die zich nog kunnen plaatsen voor de eindronde kregen of vroegen geen licentie aan voor de Proximus League. Dat maakte de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag bekend.

Vijf ploegen dienden uiteindelijk een aanvraag in voor een 1B-licentie in het seizoen 2019-2020. Het ging om KMSK Deinze, Excelsior Virton, Lierse Kempenzonen, RWDM en Seraing. Van dat vijftal kreeg enkel het ambitieuze Excelsior Virton nul op het rekest.

De Luxemburgse club kon de continuïteit en levensvatbaarheid niet aantonen voor volgend seizoen, en voldeed dus niet aan de strengere 1B-voorwaarden. Virton stelde nochtans een budget van 3 miljoen euro per seizoen voor, maar dat bedrag haalt de club bijna volledig uit sponsorcontracten van bedrijven gelinkt aan eigenaars Flavio Becca en Daniel Gillard. Dat bedrag mag de Licentiecommissie niet in rekening nemen, en dus heeft Excelsior Virton een negatieve cash-flow van zo’n 2,5 miljoen euro. “Zonder het sponsoringcontract via de nieuwe overnemers, is het budget niet in evenwicht”, klinkt het. Virton kan nog naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) stappen om de weigering aan te vechten. De licentie voor nationale amateur werd wel bekomen.

Deelname aan de eindronde van de eerste vier in het klassement hangt niet af van de licentie. Zo diende leider Thes Sport geen aanvraag voor 1B in, maar zal de club uit Tessenderlo straks wel van de partij zijn in die eindronde. Voor RWDM (zevende) en Seraing (negende) is het halen van die eindronde mathematisch onmogelijk geworden op twee speeldagen van het einde van de competitie. Zij mogen dan wel over de juiste licentie beschikken, promoveren lukt niet meer.

En dus komen enkel KMSK Deinze (tweede) en Lierse Kempenzonen (vierde) nog in aanmerking voor de promotie naar 1B. De West-Vlamingen zijn al zeker van hun plaats in de top vier, de Pallieters nog niet helemaal. Virton (derde) heeft nog 1 punt nodig om zich te kwalificeren voor de eindronde.