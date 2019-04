Bestuurder rijdt jongeman (19) aan en graait nadien nog gsm en portefeuille mee

Beringen - In Beringen is een 19-jarige jongeman op zijn scooter aangereden en nadien bestolen door de agressieve bestuurder in kwestie. Die beloofde te helpen, maar graaide in de plaats nog de gloednieuwe gsm en portefeuille van het slachtoffer mee. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Het ongeval vond dinsdagavond plaats op de Koolmijnlaan in Beringen, ter hoogte van supermarkt Aldi. Een opvallende wagen, een babyblauwe BMW, reed er de 19-jarige Dwayne Ickmans aan. De jongeman was op weg naar huis met zijn scooter na een avondje babysitten. “Dwayne zelf herinnert zich niet zo heel veel meer van het ongeval”, zegt zijn familie aan Het Laatste Nieuws. “Hij kwam met een smak op het asfalt terecht.”

Toch wist de jongen dat de bestuurder in kwestie beloofde te helpen. “Hij zei dat hij de hulpdiensten zou bellen”, klinkt het. “Maar terwijl Dwayne op de grond lag en zijn pijn verbeet, kwam er helemaal niets.” De bestuurder koos het hazenpad.

iPhone gestolen

Dwayne raakt uiteindelijk terug op zijn scooter. Eens thuis, alarmeert zijn familie de politie. Het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht maar komt er wonderwel zonder breuken vanaf. “Dwayne had wel veel pijn en zijn gezicht is behoorlijk toegetakeld”, aldus de familie. Maar dat is niet het enige: achteraf blijkt de jongen ook nog eens bestolen. De bestuurder van de BMW heeft ook nog eens de portefeuille en de gloednieuwe smartphone meegegrist.

De familie heeft aangifte gedaan bij de politie, die onderzoekt de zaak.