Consultant int voor 50.000 euro aan werkloosheidsuitkeringen terwijl hij blijft werken

Knokke-Heist - Een consultant uit Knokke-Heist heeft in de Brugse rechtbank zes maanden cel gekregen voor grootschalig gesjoemel met werkloosheidsuitkeringen. Op sluwe wijze streek hij ten onrechte 50.000 euro op.

Eind 2014 nam Guido C. (61) ontslag als zaakvoerder van zijn consultancybedrijf X-Change-Consult en gaf hij de fakkel door aan Tommy V. Hij verklaarde aan de RVA dat hij geen activiteiten meer verrichtte en bijgevolg werkloos was. Maar dat bleek enkel op papier het geval. Onderzoek wees uit dat C. in de praktijk nog steeds de touwtjes van het bedrijf in handen had en dat het geld van de BVBA werd doorgestort naar zijn persoonlijke rekening. Omdat hij zogezegd werkloos was, inde C. op vier jaar tijd ten onrechte liefst 50.000 euro aan werkloosheidsuitkeringen.

Het gesjoemel kwam aan het licht in de nasleep van een ander ophefmakend dossier. In maart 2015 werden Guido C. en zijn ex L.L., een tandarts uit Middelkerke die op dat moment in de gemeenteraad zetelde, door de Franse douane aan de kant gezet in Perpignan. Onder het reservewiel van hun wagen zat liefst 400.000 euro cash geld verborgen. Een vierde daarvan bleek zwart geld. Om eventuele speurhonden te misleiden hadden de twee koffie aan de bankbiljetten gesmeerd. Een jaar na die betrapping kreeg de RVA lucht van het gesjoemel met de werkloosheidsuitkeringen. C. betwistte de feiten, maar de rechter veegde zijn argumenten woensdag van tafel. C. kreeg zes maanden cel en moet de 50.000 euro die hij ten onrechte inde, terugbetalen. Stroman Tommy V. kreeg een werkstraf van 50 uur.