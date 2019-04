Broers Louis en Hubert treden in de voetsporen van boer Charel: “Iedereen zei me dat zulke mensen niet meer bestonden. Maar we hebben ze gevonden”

Vanavond maakt Vlaanderen in ‘Don’t worry be happy’ kennis met broers Louis (82) en Hubert (78). Twee boerenzonen die het belangrijker vinden dat hun veld er proper bijligt dan hun keuken. Een vrouw hebben ze nooit gehad. Je zou ze eigenlijk kunnen zien als de opvolgers van de befaamde boer Charel. Alleen had Charel geld, de broers moeten rondkomen met een klein pensioen. ’s Lands laatste keuterboeren? “Ze zijn gewoon tevreden met wat ze hebben”, zegt programmamaker Peter Boeckx.