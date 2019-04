Schrappen van slimme kilometerheffing is nefast voor klimaatdoelstellingen

Nu de N-VA de slimme kilometerheffing van tafel veegt en ook bij andere partijen het enthousiasme koelt, vermindert de kans zienderogen dat de volgende Vlaamse regering de maatregel nog doorvoert. En dat is nefast voor de Vlaamse klimaatdoelstellingen.

Het rekeningrijden vormt een cruciaal onderdeel van de groene maatregelen voor het komend decennium die Vlaanderen via het federale niveau eind vorig jaar aan de Europese Unie overmaakte. Het was al onzeker of de EU die beloftes voldoende zou achten om de bindende klimaatdoelstellingen te halen, maar zonder het rekeningrijden drijven de doelstellingen nog verder weg.

Met zo’n kwart van de broeikasgasuitstoot is transport in ons land met voorsprong de sector die het meest bijdraagt aan de opwarming. De ambities voor vervoer zijn in het Vlaamse Klimaatbeleidsplan dan ook torenhoog. Terwijl de uitstoot van het transport tussen 2005 en 2016 nog toenam, moet dat tegen 2030 omgebogen zijn naar een daling van liefst 27 procent. Daarvoor vindt Vlaanderen een daling van de afgelegde kilometers onontbeerlijk. Dat aantal stijgt nog steeds jaar na jaar in Vlaanderen, tot 60 miljard kilometer in 2017. Maar tegen 2030 moet dat dalen tot 51,6 miljard, dus 16 procent minder.

Het kabinet van Vlaams minister van Omgeving en Natuur Koen Van den Heuvel (CD&V) zegt geen cijfers te kunnen geven over de precieze impact van het wegvallen van het rekeningrijden voor de Vlaamse doelstellingen. Maar ook hij gaat niet meer vol voor de maatregel.