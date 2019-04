Na 46 jaar onderzoek: tachtiger opgepakt voor moord op twee tieners

De Amerikaanse politie heeft na 46 jaar de dubbele moord opgelost op twee negentienjarige meisjes. Lynn Seethaler en Janice Pietropola waren in 1973 op vakantie in Virginia Beach, toen ze brutaal werden vermoord in hun motel. DNA-materiaal dat daar werd gevonden, is nu gelinkt aan een tachtiger uit New York.

Ze waren allebei negentien – de ene groot met blauwe ogen, de andere klein met bruine ogen – en waren voor het eerst alleen op zomervakantie. Janice Pietropola en Lynn Seethaler hadden getweeën een bungalow gehuurd in Virginia Beach, aan de Amerikaanse oostkust, op 700 kilometer van hun thuis in Pittsburgh. Toen ze aan het einde van hun vakantieweek niet opdaagden om uit te checken, belde een medewerker van het motel de politie.

En toen, op 30 juni 1973, vonden ze hen. Vermoord. Lynn was gewurgd, haar keel was overgehaald en ze was twee keer in het hoofd geschoten. Janice was gewurgd en neergeschoten, en misbruikt. De dader was door een raam hun huisje ingeklommen. Vijftien jaar duurde het onderzoek, honderden mensen werden ondervraagd, duizenden sporen onderzocht. Maar in 1988 werd de zaak een cold case.

Veertien keer gearresteerd

Nu is in New York City een man opgepakt. Ernest Broadnax, een tachtiger. Volgens zijn buren een vriendelijke, oude, zij het wat afstandelijke man. Een man die in zijn jongere jaren wel vaker in aanraking was gekomen met het gerecht. Veertien arrestaties heeft Broadnax op zijn conto, voor misdrijven als slagen en verwondingen, en inbraak. Drie keer heeft hij in de gevangenis gezeten. De laatste keer omdat hij in 2006, toen hij als oudijzerverkoper werkte, een klant zijn arm had gebroken. Hij werd tot acht jaar cel veroordeeld, zijn DNA werd afgenomen en in een database gestopt.

Toen de onderzoekers in 2018 een nieuwe tip kregen in de zaak – welke, dat wordt niet gecommuniceerd – werd DNA door de databases gejaagd dat destijds in de moordzaak van de twee jonge vrouwen werd gevonden. En zo kwam de naam van Ernest Broadnax naar boven. Buren zagen enkele maanden geleden al hoe de speurder de oude man kwamen ondervragen. Maandag werd Broadnax dan gearresteerd en nu is hij officieel aangeklaagd voor dubbele moord en verkrachting. Hij zit in New York in de cel, en moet op 22 april voor de rechter verschijnen.